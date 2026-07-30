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Mau News: शहर में हल्की बारिश, देहात में नहीं बरसे बादल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: मऊ जिले में मौसम लगातार बदल रहा है। गुरुवार को बादल और सूरज की लुकाछिपी के बीच गर्मी और उमस ने नागरिकों को परेशान किया। दोपहर में 15 मिनट की हल्की बारिश हुई, लेकिन देहात में कोई बारिश नहीं हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना है।

शहर में हल्की बारिश, देहात में नहीं बरसे बादल
शहर में हल्की बारिश, देहात में नहीं बरसे बादल

Mau News: मऊ, संवाददाता। जिले में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। गुरुवार को पूरे दिन बादल और सूरज की लुकाछिपी के बीच उमस और गर्मी रही। जिससे लोग पसीना-पसीना हो गए। हालांकि शहर में दोपहर और अपराह्न बाद लगभग 15 मिनट तक हल्की बारिश हुई, लेकिन देहात क्षेत्रों में एक बूंद भी नहीं गिरी। इस दौरान अधिकतम तापमान 34.3 तो न्यूनतम 29.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। गुरुवार सुबह 5.04 बजे सूर्योदय हुआ। आहिस्ता-आहिस्ता मौसम तल्ख होता रहा। मध्यम बादलों के बीच निकले सूरज ने मौसम की रंगत ही बदल दी।

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जिसका असर सीधे आम नागरिकों पर पड़ा। हर कोई गर्मी से बिलबिला उठा। उसम इतनी तीखी थी कि लोगों को न घरों में चैन मिला और न ही बाहर। एक पहर तक राहत की हवा तक नहीं चली। इस बीच अघोषित बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया। दोपहर 12.30 बजे तीखी धूप के बीच लोग गमछा, टोपी, छातें की ओट में नजर आए। इसके बाद उमस पूरे रौ में रही। फुटपाथी दुकानदारों का बुरा हाल हुआ। इसी बीच शहर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और लगभग 15 मिनट की बारिश हुई, लेकिन देहात क्षेत्रों में बादल बिन बरसे ही लौट गए। हालांकि अपराह्न बाद भी शहर क्षेत्र में हल्की बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं पूरे दिन आसमान में बादलों और सूरज की लुकाछिपी चलती रहीं। शाम 4.30 बजे फिर बादलों ने ललचाया। लेकिन, कुछ पल में सूरज ने दस्तक दे दी। 6.50 बजे सूर्यास्त के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। लेकिन, आकाश से एक बूंद तक नहीं टपकी। कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों में हवा उत्तर-पश्चिम, पूरब दिशाओं से 12 से 15 किमी रफ्तार से चलेंगी। इन दिनों में मध्यम-घने बादल छाए रहेंगे। और भारी बारिश की संभावना है।

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