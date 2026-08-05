Mau News: श्री गणिनाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष बने बांकेलाल और मंत्री विशाल
Mau News: अमिला, हिन्दुस्तान संवाद। न्दुस्तान संवाद। देवलास स्थित श्री गणिनाथ मंदिर परिसर में पांच सितंबर को कुलगुरु संत शिरोमणि श्री 1008 सिद्ध संत गणिनाथ जी
Mau News: अमिला, हिन्दुस्तान संवाद। देवलास स्थित श्री गणिनाथ मंदिर परिसर में पांच सितंबर को कुलगुरु संत शिरोमणि श्री 1008 सिद्ध संत गणिनाथ जी महाराज का जन्मोत्सव समारोह श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी क्रम में श्री गणिनाथ मंदिर सेवा समिति के नवमनोनीत पदाधिकारियों की घोषणा देर शाम मंगलवार को अमिला कस्बे के मध्य बाजार स्थित शंकर जी के मंदिर परिसर मे की गई। समिति में बाकेलाल गुप्ता को अध्यक्ष तथा विशाल कुमार गुप्ता को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा चंदन मद्धेशिया को कोषाध्यक्ष, श्रीकृष्ण मद्धेशिया को उपाध्यक्ष तथा शिवशंकर मद्धेशिया को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति में राजेश कुमार मद्धेशिया, गिरीशचंद्र गुप्ता सहित अन्य लोगों को भी दायित्व दिया है।
संरक्षक मंडल में श्रीप्रकाश गुप्ता, धर्मदेव गुप्ता, कुबेर गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, शिवप्रसाद गुप्ता, अनूप कुमार तथा गुलाबचंद्र गुप्ता को शामिल किया गया है।
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