Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mau News: भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप, चार के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

Mau News: कोपागंज, हिन्दुस्तान संवाद। उखाड़ने और विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर खेती करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम कसार

Mau News: भूमि पर जबरन कब्जा करने का आरोप, चार के खिलाफ केस

Mau News: कोपागंज, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के ग्राम कसारा में न्यायालय के आदेश पर कराए गए भूमि सीमांकन के बाद लगाए गए पत्थर उखाड़ने और विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर खेती करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम कसारा निवासी विन्ध्याचल, हरिश्चंद्र खरभान, रामचंद्र ने तहरीर देकर बताया कि वह अपनी जमीन के संक्रमणीय भूमिधर हैं। अतिरिक्त जिलाधिकारी सदर के 12 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन में 16 जून 2026 को राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने मौके पर पैमाइश कर सीमांकन करते हुए पत्थर लगवाया था। आरोप है कि राजस्व टीम के लौटते ही विपक्षियों ने सीमांकन के पत्थर उखाड़कर फेंक दिए तथा भूमि पर जबरन कब्जा कर जोताई-रोपाई कर ली।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: पैमाइश के बाद उखाड़ दिए पिलर, महिला ने दबंगों पर लगाया कब्जे और धमकी का आरोप

पीड़ित की तहरीर पर कोपागंज पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: महिला ने दबंगों पर लगाया कब्जे व धमकी का आरोप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mau News Mau Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।