Mau News: व्यापारी के बंद मकान से नकदी समेत दस लाख के आभूषण चोरी
Mau News: - सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल, पीड़ित व्यापारी ने दी तहरीर - सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल, पीड़ित व्यापारी ने दी तहरीर मधुबन,
Mau News: मधुबन, हिन्दुस्तान संवाद। रामपुर थाना क्षेत्र के गुरूमहा गांव में किराना व्यापारी के ताला बंद मकान से मंगलवार की रात लगभग 8.45 बजे चोरों ने लगभग 10 लाख रुपये मूल्य के आभूषण और 30 हजार रुपये नकदी चुरा लिया। इस घटना की जानकारी बुधवार की सुबह होने पर परिजन अवाक रह गए। इसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल किया। घटना के बाबत पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार गुरूमहा निवासी सोनू गुप्ता ने बताया कि मर्यादपुर बाजार में किराना की दुकान चलाते हैं। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे वह घर आया और भोजन करने के बाद मकान बंद कर दुकान चले गए।
उनका मकान मधुबन-बेल्थरा मार्ग के किनारे स्थित है। रात करीब 8.45 बजे जब वह घर लौटे तो मुख्य दरवाजा हल्का खुला मिला। अंदर कमरों में सामान बिखरा पड़ा था और आलमारी अस्त-व्यस्त थी। चोरों ने सोने-चांदी के हार, चूड़ियां, अंगूठियां, लॉकेट, पायल और बच्चों के जेवर लगभग दस लाख के आभूषण के साथ ही तीस हजार नकदी भी गायब थे। पहुंची पुलिस ने चोरी की घटना के बाद मौके का निरीक्षण किया। इस बाबत सीओ मधुबन दिनेशदत्त मिश्रा ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इससे चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
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