Mau News: रंजिश में दो पक्षों में हुई मारपीट में कई लोग घायल

Mau News: पूराघाट, हिन्दुस्तान संवाद। कोपागंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा चिश्तीपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। पहले पक्ष की ओर से शीला देवी पत्नी रविंद्र यादव ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उनका पुत्र रितेश यादव शनिवार दोपहर करीब दो बजे पट्टी कराने जा रहा था। इसी दौरान हेमलता यादव की दुकान के सामने सूरज यादव, विशाल, आदित्य, संजीव समेत अन्य लोगों ने रितेश की पिटाई कर दी।

बीच-बचाव करने पहुंचे अभिषेक यादव को भी मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि बाद में हेमलता यादव और उनके पति नारायण यादव के साथ भी मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं दूसरे पक्ष से आदित्य यादव पुत्र सुबेदार यादव ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वह सूरज यादव और जितेंद्र यादव के साथ चिश्तीपुर चट्टी से लौट रहे थे। इसी दौरान नारायण यादव, रितेश यादव, अभिषेक यादव, रविंद्र यादव समेत अन्य लोगों ने लाठी-डंडे और हॉकी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष राकेश रोहन सिंह का कहना है कि जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।