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Mau News: स्वरोजगार के लिए विभागीय सहायता एवं वित्तीय सुविधाओं की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: - स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का किया आह्वान स्वरोजगार के लिए विभागीय सहायता एवं वित्तीय सुविधाओं की दी जानकारीस्वरोजगार के लिए विभ

Mau News: स्वरोजगार के लिए विभागीय सहायता एवं वित्तीय सुविधाओं की दी जानकारी

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद मऊ में स्वरोजगार को बढ़ावा देने एवं विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से तहसील मुहम्मदाबाद गोहना प्रांगण में सोमवार को एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं तथा उनके लाभों की विस्तृत जानकारी विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमिता श्रीवास्तव ने जनपद के इच्छुक युवाओं एवं कारीगरों से विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। शिविर में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अन्य स्वरोजगार योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं उपलब्ध सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से प्रजापति समाज एवं कुम्हार समुदाय के कारीगरों को योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया तथा उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभागीय सहायता एवं वित्तीय सुविधाओं के संबंध में अवगत कराया गया। जागरूकता शिविर में अग्रणी जिला प्रबंधक पवन कुमार मिश्रा, खादी संस्था मऊ के मंत्री सुरेश यादव, कमलेश यादव तथा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमिता श्रीवास्तव की उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

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