Mau News: स्वरोजगार के लिए विभागीय सहायता एवं वित्तीय सुविधाओं की दी जानकारी
Mau News: - स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का किया आह्वान स्वरोजगार के लिए विभागीय सहायता एवं वित्तीय सुविधाओं की दी जानकारीस्वरोजगार के लिए विभ
Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद मऊ में स्वरोजगार को बढ़ावा देने एवं विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से तहसील मुहम्मदाबाद गोहना प्रांगण में सोमवार को एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं तथा उनके लाभों की विस्तृत जानकारी विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमिता श्रीवास्तव ने जनपद के इच्छुक युवाओं एवं कारीगरों से विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। शिविर में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अन्य स्वरोजगार योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं उपलब्ध सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से प्रजापति समाज एवं कुम्हार समुदाय के कारीगरों को योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया तथा उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभागीय सहायता एवं वित्तीय सुविधाओं के संबंध में अवगत कराया गया। जागरूकता शिविर में अग्रणी जिला प्रबंधक पवन कुमार मिश्रा, खादी संस्था मऊ के मंत्री सुरेश यादव, कमलेश यादव तथा जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अमिता श्रीवास्तव की उपस्थिति में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।