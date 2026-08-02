Mau News: कुत्ते को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार ऑटो पलटा

Mau News: इंदारा, हिन्दुस्तान संवाद। कोपागंज थाना अंतर्गत के अलीनगर-मझवारा शहीद मार्ग स्थित इंदरा गांव प्राथमिक विद्यालय के समीप एक कुत्ते को बचाने में अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलट गया। जिसमें ऑटो चालक सहित सवार आठ यात्री घायल हो गए। वहीं आटो क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर जुटे आस-पास के लोगों की मदद से 108 एंबुलेंस की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल भेजवाया गया। जहां एक युवती की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर किया। स्थनीय लोगों के अनुसार एक ऑटो चालक आठ सवारियों को लेकर मऊ से मझवारा की तरफ जा रहा था। जैसे ही कोपागंज थाना क्षेत्र के इंदारा गांव प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंचा था कि सामने अचानक एक कुत्ता आ गया।

जिसको बचाने के चक्कर में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। तीन बार पलटने के बाद सड़क किनारे गड्डे में रुक गया। यह देख सवारियों में चीख पुकार मच गई। सड़क से गुजर रहे राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने ऑटो को सीधा किया और उसमें फसे घायल सवारियों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जिसमें सुधा यादव निवासी सेईदपुर इब्राहिमपट्टी, लीलावती देवी निवासी औराई खुर्द, ऑटो चालक अंबुज कुमार निवासी भरौली थाना भीमपुरा जनपद बलिया सहित कुल आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिसमें पांच लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। बाकी दो लोगों का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार चल रहा है। जहां सुधा यादव की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।