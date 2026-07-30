Mau News: पुरानी रंजिश में व्यापारी पर हमला, चार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
Mau News: मऊ के सदर चौक पर व्यवसायी सुरेंद्र कुमार चौरसिया पर 28 जुलाई की रात जानलेवा हमला हुआ। चार आरोपियों ने गाली देने के बाद लाठी डंडों से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।
Mau News: मऊ। शहर कोतवाली क्षेत्र के सदर चौक स्थित हसन मक्खा सानी निवासी व्यापारी सुरेंद्र कुमार चौरसिया पर 28 जुलाई की रात दुकान में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने बुधवार की शाम रहमत, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अहमद और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित सुरेंद्र चौरसिया 28 जुलाई की रात लगभग 9:23 बजे अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी भतीजे की गाड़ी से हुई सड़क दुर्घटना के विवाद को लेकर शक के आधार पर चारों वहां पहुंचकर गाली देने लगे। लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिए और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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