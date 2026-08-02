Mau News: बाल विकास में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 हजार की ठगी, कार्रवाई की मांग

Mau News: रानीपुर(मऊ),हिन्दुस्तान संवाद। बाल विकास परियोजना में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये लेने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित जय प्रकाश सिंह ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2024 में कार्यकत्री भर्ती के दौरान रानीपुर बाल विकास परियोजना के बड़े बाबू शशिकांत ने नौकरी दिलाने के लिए 1 लाख की मांग की। आरोप है कि उन्होंने कहा कि बिना लेन-देन के नौकरी मिलना संभव नहीं है तथा पहले 20 हजार देने को कहा। जय प्रकाश सिंह का कहना है कि उन्होंने आरोपी के बताए गए मोबाइल नंबर 6389097294 पर 10-10 हजार की दो किश्तों में कुल 20 हजार दे दिए।

इसके बावजूद न तो नौकरी मिली और न ही रुपये वापस किए गए। आरोप है कि जब भी पैसे वापस मांगे गए, उन्हें आज देंगे, कल देंगे कहकर टाल दिया गया।पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित कर्मचारी द्वारा बाल विकास परियोजना रानीपुर में अन्य अनियमितताएं और घोटाले भी किए गए हैं, जिनकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से की है। उनका कहना है कि अब तक न तो कोई संतोषजनक कार्रवाई हुई है और न ही जांच की प्रगति की जानकारी दी गई है। पीड़ित का यह भी कहना है कि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि यदि जांच कराई जाए तो उनके समक्ष कराई जाए, ताकि तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके। इसके बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।