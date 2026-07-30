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Mau News: आप कार्यकर्ताओं ने वन अधिकारी को सौंपा मांग पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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Mau News: आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वनदेवी धाम की सुविधाओं में सुधार की मांग के लिए प्रभागीय वन अधिकारी अरुण कुमार उपाध्याय को पत्र सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों का निपटारा नहीं किया गया, तो वे आंदोलन तेज करेंगे। पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली रोकने और सड़क मरम्मत की भी मांग की गई।

Mau News: आप कार्यकर्ताओं ने वन अधिकारी को सौंपा मांग पत्र

Mau News: मऊ, संवाददाता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को वनदेवी धाम के सुन्दरीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रभागीय वन अधिकारी अरुण कुमार उपाध्याय को मांग पत्र सौंपा। चेताया कि अगर समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होंगे। प्रभागीय वन अधिकारी को सौंपे मांग पत्र में जिलाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने कहा कि वनदेवी धाम श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र बिन्दु है, बावजूद इसके यहां पर सुविधाओं के अभाव में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मांग किया कि वनदेवी धाम में श्रद्धालुओं से पार्किंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, साथ ही साथ पार्किंग व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संचालित कराया जाए।

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वहीं वनदेवी धाम को जाने वाली जर्जर सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में आवश्यक सुधार किया जाए। यह भी मांग किया कि धाम परिसर और आसपास के क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से पौधरोपण कराया जाए, लगाए गए पौधों की नियमित सिंचाई और देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। आवारा पशुओं और अन्य प्रकार की क्षति से बचाने के लिए ट्री-गार्ड और अन्य सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराया जाए। चेताया गया कि यदि एक माह के भीतर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर मनाजीत, हिमांशु, अवधेश, नरेन्द्र, संजय आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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