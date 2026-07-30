Mau News: संत रविदास मंदिर में दीपोत्सव, भाजपा नेत्री ने पुजारी को किया सम्मानित
Mau News: दोहरीघाट के संत रविदास मंदिर पर 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत मनाए जा रहे इस कार्यक्रम में संत रविदास को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूजा राय ने बताया कि संत की जन्मस्थली से मिट्टी के कलश विभिन्न राज्यों में भेजे जा रहे हैं।
Mau News: दोहरीघाट/मऊ, (जनार्दन मिश्र) कस्बा स्थित संत रविदास मंदिर पर शुक्रवार की देर शाम 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया।भारतीय जनता पार्टी के समरसता संकल्प अभियान के तहत हुए इस कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलित कर संत रविदास को श्रद्धांजलि दी गई।भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूजा राय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी संत रविदास की 650वीं जयंती को देशभर में एक अभियान के रूप में मना रही है। उन्होंने जानकारी दी कि काशी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से मिट्टी के कलश विभिन्न राज्यों और जिलों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में समरसता यात्राएं और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि संत रविदास के विचार जन-जन तक पहुंच सकें।
नगर पंचायत अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि संत रविदास केवल एक समाज विशेष के नहीं, बल्कि पूरे देश और विदेशों में करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भदोही का नाम संत रविदास नगर किए जाने को संत के सम्मान में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने जोर दिया कि संत रविदास के संदेश आज भी समाज को समानता, भाईचारे और समरसता की राह दिखाते हैं। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष रामधीन पांडेय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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