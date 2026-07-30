Mau News: मादी बाजार में कोयल मर्याद मंदिर पर अखंड मानस पाठ शुरू

Mau News: दोहरीघाट/मऊ, (जनार्दन मिश्र)। बड़रॉव ब्लाक क्षेत्र के मादी बाजार स्थित कोयल भवानी मन्दिर परिसर पर गुरुवार को 30 दिवसीय अखंड रामचरित मानस पाठ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। मानस पाठ की पूर्णाहुति और विशाल भंडारे का आयोजन 28 अगस्त को किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरूआत विधिवत पूजा पाठ कर किया गया। इस दौरान राम दरबार की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही।संगीतमय रामचरित मानस पाठ शुरू होते ही पूरा परिसर जय मां भवानी और जय श्रीराम के जयघोष से गुंज उठा। वहीं आस पास के सपनौति, शुकरौली, रेयाव, मोहम्दाबाद सिपाह, अतरसावा, भुवनचक सहित आदि गांवों से श्रद्धालू पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर के महंत दयानंद शुक्ल ने कहा कि रामायण ऐसा ग्रंथ है, जिसे सुनने मात्र से ही आत्मिक शांति मिलती है।