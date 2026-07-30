Mau News: रोजगार मेले में पहुंचे 45 अभ्यर्थियों में से15 का चयन
Mau News: सचित्र : 08-रोजगार मेले में पहुंचे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेते कम्पनी के अधिकारी मुख कंपनियों ने प्रतिभाग किया। रोजगार मेले में कुल 45 अभ्यर्थियो
Mau News: मऊ, संवाददाता। सहादतपुरा स्थित जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से एक दिवसीय रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की दो प्रमुख कंपनियों ने प्रतिभाग किया। रोजगार मेले में कुल 45 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। जिनका साक्षात्कार के माध्यम से कम्पनी के अधिकारियों ने 15 अभ्यर्थियों का चयन किया। रोजगार मेले के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन में जिला सेवायोजन कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग रहा। जिला सेवायोजन अधिकारी अरविन्द पांडेय ने युवाओं से अपील किया कि वे सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित होने वाले रोजगार मेलों एवं रोजगारपरक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर उपलब्ध रोजगार अवसरों का लाभ उठाएं।
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