भाई-बहन को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली महिला इंस्पेक्टर पर एक्शन, एसपी ने पद से हटाया

संक्षेप: मऊ में महिला थाने की इंस्पेक्टर द्वारा भाई-बहन को प्रेमी युगल समझकर सार्वजनिक रूप से हिदायत देना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई करते हुए महिला थानेदार को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया।

यूपी के मऊ जिले में महिला थाने की इंस्पेक्टर को सोमवार को गाजीपुर जिले से आए भाई-बहन को प्रेमी युगल समझकर सार्वजनिक तरीके से हिदायत देना भारी पड़ा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से महिला थानेदार के पद से हटा दिया। नए थाना प्रभारी के रूप में कल्पना मिश्रा को कमान सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक ने सख्ती के साथ चेताया कि किसी भी कीमत पर कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मिशन शक्ति 0.5 के तहत जागरूकता अभियान के दौरान महिला थाने की इंस्पेक्टर मंजू सिंह सोमवार को शीतला माता मंदिर में चेकिंग कर रही थीं। इसी दौरान महिला थाने की इंस्पेक्टर मंजू सिंह मंदिर में दर्शन करने के लिए गाजीपुर से आए भाई-बहन को प्रेमी युगल समझकर कड़ी पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान परिजनों से मोबाइल पर बातचीत भी की। परिजनों से बातचीत के बाद महिला इंस्पेक्टर ने भाई-बहन को सार्वजनिक मंच पर हिदायत दीं। सार्वजनिक तरीके से महिला इंस्पेक्टर द्वारा भाई-बहन से पूछताछ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस अधीक्षक इलामारन ने तत्काल प्रभाव से महिला थाने की इंस्पेक्टर मंजू सिंह को महिला थानेदार के पद से हटा दिया।

2 मिनट 1 सेकंड के वायरल वीडियो में महिला इंस्पेक्टर लड़के और लड़की को रोकते हुए पूछ रही हैं, कौन है ये? जब लड़की ने कहा कि भाई है तो इंस्पेक्टर ने घर बात कराने की बात कही। महिला इंस्पेक्टर ने कहा, 'कहां से आई हैं? घर पर बात कराइए। मोबाइल नंबर दीजिए। अकेला मत घूमा करो। गार्जियन को लेकर आया करिए, कोई बात विचार हो जाए तब...'