बेटी की शादी कर लौट रहे परिवार संग भीषण हादसा, पति-पत्नी, इकलौते बेटे समेत पांच की मौत

मऊ के दोहरीघाट में एक भीषण सड़क हादसे में गोरखपुर के एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। परिवार रांची से बेटी की शादी कराकर स्कार्पियो से लौट रहा था, तभी वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर लांघते हुए दूसरी लेन में ट्रेलर से टकरा गया।

UP News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने खुशियों वाले घर को मातम में बदल दिया। रांची से अपनी लाडली बेटी की शादी संपन्न कराकर वापस गोरखपुर लौट रहे एक परिवार की स्कार्पियो कुसुम्हा-बशारतपुर के पास अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में पति, पत्नी, उनके इकलौते बेटे और दो चालकों समेत कुल पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कार्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों के शवों को निकालने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी।

शादी की खुशियां मातम में बदलीं गोरखपुर के खोराबार निवासी विनय श्रीवास्तव अपनी पत्नी अर्चना और 27 वर्षीय बेटे कृतार्थ के साथ बेटी विमन्सा की शादी के लिए झारखंड के रांची गए थे। 20 अप्रैल को शादी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसके बाद अन्य रिश्तेदार पहले ही वापस लौट आए थे। विनय श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ शनिवार को किराए की स्कार्पियो से गोरखपुर के लिए रवाना हुए थे। गाड़ी में उनके साथ पालतू कुत्ता भी मौजूद था। सफर के दौरान गया निवासी चालक पुरुषोत्तम और सहायक चालक नितीश वाहन को गंतव्य की ओर ले जा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

आधी रात को हुआ मौत का तांडव शनिवार रात करीब 2:30 बजे, जब वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर सन्नाटा पसरा था, तभी कुसुम्हा बशारतपुर के पास स्कार्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार वाहन पहले डिवाइडर से टकराया और उछलकर दूसरी लेन में चला गया, जहाँ सामने से आ रहे एक भारी ट्रेलर से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके पर ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजय कुमार त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सभी पांचों सवारों की सांसें थम चुकी थीं। पुलिस को गैस कटर और ट्रैक्टर की मदद से स्कार्पियो को काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा।