Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेटी की शादी कर लौट रहे परिवार संग भीषण हादसा, पति-पत्नी, इकलौते बेटे समेत पांच की मौत

Apr 25, 2026 08:27 am ISTYogesh Yadav दोहरीघाट(मऊ), हिन्दुस्तान संवाद
share

मऊ के दोहरीघाट में एक भीषण सड़क हादसे में गोरखपुर के एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत पांच लोगों की मौत हो गई। परिवार रांची से बेटी की शादी कराकर स्कार्पियो से लौट रहा था, तभी वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर लांघते हुए दूसरी लेन में ट्रेलर से टकरा गया।

बेटी की शादी कर लौट रहे परिवार संग भीषण हादसा, पति-पत्नी, इकलौते बेटे समेत पांच की मौत

UP News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने खुशियों वाले घर को मातम में बदल दिया। रांची से अपनी लाडली बेटी की शादी संपन्न कराकर वापस गोरखपुर लौट रहे एक परिवार की स्कार्पियो कुसुम्हा-बशारतपुर के पास अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में पति, पत्नी, उनके इकलौते बेटे और दो चालकों समेत कुल पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कार्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों के शवों को निकालने के लिए पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी।

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

गोरखपुर के खोराबार निवासी विनय श्रीवास्तव अपनी पत्नी अर्चना और 27 वर्षीय बेटे कृतार्थ के साथ बेटी विमन्सा की शादी के लिए झारखंड के रांची गए थे। 20 अप्रैल को शादी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसके बाद अन्य रिश्तेदार पहले ही वापस लौट आए थे। विनय श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ शनिवार को किराए की स्कार्पियो से गोरखपुर के लिए रवाना हुए थे। गाड़ी में उनके साथ पालतू कुत्ता भी मौजूद था। सफर के दौरान गया निवासी चालक पुरुषोत्तम और सहायक चालक नितीश वाहन को गंतव्य की ओर ले जा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

ये भी पढ़ें:वाराणसी से पुणे के लिए चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, 28 को मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

आधी रात को हुआ मौत का तांडव

शनिवार रात करीब 2:30 बजे, जब वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर सन्नाटा पसरा था, तभी कुसुम्हा बशारतपुर के पास स्कार्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार वाहन पहले डिवाइडर से टकराया और उछलकर दूसरी लेन में चला गया, जहाँ सामने से आ रहे एक भारी ट्रेलर से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके पर ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजय कुमार त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सभी पांचों सवारों की सांसें थम चुकी थीं। पुलिस को गैस कटर और ट्रैक्टर की मदद से स्कार्पियो को काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा।

सुरक्षा और सावधानी की अनदेखी का परिणाम

इस दुर्घटना ने एक बार फिर हाईवे पर रात के समय होने वाली तेज रफ्तार और चालकों की थकान से होने वाली असावधानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद चालक को नींद की झपकी आई या वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद उसे संभाला नहीं जा सका। हाईवे पर डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी लेन में जाना इस बात का संकेत है कि टक्कर के समय वाहन की गति अत्यधिक थी। इस घटना से न केवल मृतक के गांव रानीडीहा में शोक की लहर है, बल्कि रांची में जिस घर से अभी विदाई की शहनाइयां गूंजी थीं, वहां भी इस खबर ने कोहराम मचा दिया है। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ-दिल्ली में RSS दफ्तरों पर होना था हमला, ATS के हत्थे चढ़े आतंकियों ने कबूला
ये भी पढ़ें:मोमोज बेचने वाला देखते-देखते बना करोड़पति, इस तरह लोगों को फंसाकर हुआ मालामाल
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।