सीएम योगी तक पहुंचा दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला, रात को पिता जगदीश से फोन पर की बात

यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी के घर हुई फायरिंग का मामला अब सीएम योगी तक पहुंच गया है। सीएम योगी ने घटना को लेकर रविवार देर रात दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी ली और परिवार को सुरक्षा व सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

गौरतलब है कि शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने सिविल लाइंस स्थित रिटायर्ड डीएसपी के घर पर नौ राउंड से अधिक फायरिंग की थी। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने ली थी। बता दें कि दिशा पाटनी की बड़ी बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी द्वारा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर की गई टिप्पणी को इस गैंग ने संतों का अपमान बताते हुए हमले को अंजाम दिलाया। इस मामले को लेकर रविवार देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी से बात की। मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सोशल मीडिया के अकाउंट से गोल्डी बराड़ गैंग की तलाश गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर्स तक पहुंचने के लिए पुलिस उनके समर्थकों की तलाश कर रही है। इसके लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने एसपी क्राइम मनीष सोनकर को सुदर्शन पोर्टल के जरिये जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें देखा जा रहा है कि फायरिंग की घटना के बाद किन व्यक्तियों ने इस घटना के पक्ष और विपक्ष में पोस्ट की है। पुलिस ने कुछ ऐसे अकाउंट भी चिह्नित किए हैं, जिनसे 29 जुलाई को खुशबू पाटनी के बयान के आपत्तिजनक कमेंट किए गए हैं। देखा जा रहा है कि इनमें से कोई व्यक्ति इतना आक्रोशित तो नहीं है, जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता हो और गोल्डी बराड़ गैंग ने उसका इस्तेमाल किया हो।

पुर्तगाल के नंबर तक पहुंचने की कोशिश जगदीश पाटनी के घर फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए गोल्डी बराड़ गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को माध्यम बनाया। सोशल मीडिया का स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग पुर्तगाल के मोबाइल नंबर से नोएडा की मीडिया को भेजे गए थे। हालांकि यह ऑडियो बाद में डिलीट कर दी गई थी। पुलिस पुर्तगाल के इस नंबर की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ये नंबर इंटरनेट जनरेटेड तो नहीं है।