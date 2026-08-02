Mathura News: युवा रालोद ब्रज प्रांत की बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन
Mathura News: युवा रालोद ब्रज प्रांत की बैठक में संगठन विस्तार पर मंथनयुवा रालोद ब्रज प्रांत की बैठक में संगठन विस्तार पर मंथनयुवा रालोद ब्रज प्रांत की बैठक में संग
Mathura News: युवा राष्ट्रीय लोकदल ब्रज प्रांत की बैठक शनिवार को एक होटल में क्षेत्रीय अध्यक्ष उमेश चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ब्रज प्रांत के विभिन्न जिलों के युवा जिलाध्यक्षों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। बैठक में संगठन विस्तार पर मंथन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष उमेश चौधरी ने युवाओं से टीम आरएलडी से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन को गांव, गली और वार्ड स्तर तक मजबूत करने के लिए सभी जिलों में बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने आगामी विधानसभा एवं पंचायत चुनावों को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं से समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया।इस
मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष कुलदीप चौधरी बृज क्षेत्र किसान प्रकोष्ठ, जिलाध्यक्ष ओमवीर नौहवार किसान प्रकोष्ठ, युवा जिलाध्यक्ष महिपाल सिंह, युवा जिलाध्यक्ष अमित गुर्जर, युवा जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह, अमर सिंह पचहरे युवा जिला फिरोजाबाद, युवा जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान अलीगढ़, दीपू चौधरी, बृज क्षेत्र उपाध्यक्ष मनीष शर्मा आदि मौजूद रहे। संचालन जीतू चौधरी ने किया।
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