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Mathura News: नामजदों पर लगाया युवक पर जानलेवा हमले का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: छटीकरा, थाना जैंत अंतर्गत गांव कोटा निवासी युवक ने छरौरा के कुछ लोगों पर जानलेवा हमला, मारपीट कर गला घोंटने का प्रयास कर जान से मारने की धमकी देने का

Mathura News: नामजदों पर लगाया युवक पर जानलेवा हमले का आरोप

Mathura News: थाना जैंत अंतर्गत गांव कोटा निवासी युवक ने छरौरा के कुछ लोगों पर जानलेवा हमला, मारपीट कर गला घोंटने का प्रयास कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रविवार को गांव निवासी युवक पीयूष भारद्वाज ने थाने में तहरीर दी। इसके माध्यम से अवगत कराया कि शनिवार करीब 12 बजे वह अपने फूफा रिटायर्ड सीओ की बाइक बनवाने के लिये दुकान पर गया था। आरोप है कि कार्य को लेकर असंतोष जताने पर तीन नामजद व दो अज्ञात ने उसके साथ लाठी-डंडे आदि से मारपीट कर घायल कर दिया। इस दौरान उसके गुप्तांग पर सरिया से वार करने के बाद दुकान के अंदर से हथियार लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए गले में साफी डाल गला घोंटने का प्रयास किया।

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शोर मचाने पर आसपास से आये लोगों ने बचाया। पीड़ित ने नामजद आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

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