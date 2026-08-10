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Mathura News: यमुना के जल स्तर वृद्धि से तटीय इलाकों में बढ़ी हलचल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: दो दर्जन तटीय गांवों के किसानों की सैंकड़ों एकड़ सब्जी की फसल डूबी -दो दर्जन तटीय गांवों के किसानों की सैंकड़ों एकड़ सब्जी की फसल डूबी -जलकुंभी से मोट

Mathura News: यमुना के जल स्तर वृद्धि से तटीय इलाकों में बढ़ी हलचल

Mathura News: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही वर्षा से यमुना के जलस्तर में निरंतर वृद्धि होने से तटीय इलाकों में हलचल बढ़ गयी है। 24 घंटे में 6 सेंटीमीटर जलवृद्धि दर्ज की गयी है। इसे देखते हुए यमुना तटीय इलाकों में सर्तकता बढ़ा दी गयी है। यमुना में बहकर आ रही जलकुंभी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्टीमर संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। रविवार की शाम को मथुरा के प्रयाग घाट पर यमुना का 164.76 सेमी जल स्तर दर्ज किया गया। 24 घंटे में 6 सेमी की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे वृंदावन व मथुरा के यमुना घाटों की सीढ़ियों पर रोजाना पानी बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम के अनुसार रविवार की दोपहर गोकुल वैराज से आगरा की तरफ छोड़ जा रहे पानी दो गुना अधिक हो गया। गोकुल बैराज से डिस्चार्ज बढ़ा कर 40 हजार 875 क्यूसेक कर दिया गया। गोकुल बैराज के 11 गेट खोल दिए गए हैं। मथुरा के प्रयाग घाट पर 164.76 यमुना का जल स्तर दर्ज किया गया, वहीं ओखला से 18 हजार 676 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया, जो कल की तुलना में छह हजार क्यूसेक से अधिक था, जबकि ताजे वाला से 7706 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। यह कल की तुलना में चार हजार क्यूसेक कम था। सहायक अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि अभी जनपद में बाढ़ का खतरा नहीं है। गोकुल बैराज के 21 में 11 गेट खोल दिए हैं। खतरे का निशान 166 मीटर है। इससे कम यमुना बह रही है.

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बाढ़ से फसलें प्रभावित

नौहझील के गांव फिरोजपुर, मंगल खोह, अड्डा मैना, अड्डा जाटव, सुरीर के गांव सुलतानपुर, सिंहावन, नगला नहारिया, भिदौनी, औहावा, सामोली, इरौली गूजर, मांट के गांव भद्रवन, बिजौली,जहांगीर पुर, बेगमपुर, डॉगौली आदि में बाढ़ से किसानों की फसलें डूब गई हैं। जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने वृंदावन में तटीय इलाकों के साथ-साथ केसी घाट पर भी यमुना में हो रही जलवृद्धि से उत्पन्न स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां चेतावनी बोर्ड लगाने और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

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यमुना में वोट/स्टीमर संचालन पर रोक

प्रशासन ने वोट/स्टीमर संचालन पर लगाई रोक

मथुरा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी (दैवीय आपदा)/ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ.पंकज कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि विगत दिवसों से यमुना नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण यमुना नदी में जलकुम्भी बहकर आ रही है, जिससे यमुना नदी में संचालित वोट / स्टीमर में जलकुम्भी फसने से किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है। इसे देखते हुए यमुना नदी में वोट/स्टीमर का संचालन आगामी आदेशों तक अवरूद्ध किया जाता है। वोट/स्टीमर संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि इस अवधि में यमुना नदी में वोट/स्टीमरों का संचालन न करें.

निचले इलाकों का निरीक्षण

-​एसडीएम छाता ने किया निचले इलाकों का निरीक्षण

-ग्रामीणों से वार्ता कर दिए सुरक्षा निर्देश

​चौमुहां, हिंदुस्तान संवाद

यमुना नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीएम छाता अखिलेश त्रिपाठी ने क्षेत्र के बाढ़ संभावित व प्रभावित गांवों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम स्यारहा बांगर पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और जलस्तर में बढ़ोतरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी ली.

एसडीएम अखिलेश त्रिपाठी ने अहोवा खादर, बाबूगढ़, स्याराह सहित अन्य तटीय गांवों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सामग्री और नाव आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।​निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने यमुना किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जलस्तर और अधिक बढ़ने पर वे तत्काल निचले और तटीय इलाकों को खाली कर सुरक्षित व ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। उन्होंने बताया अभी स्थिती नियंत्रण में है लेकिन आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़ने की पूरी संभावना है सरकार ने हर स्थिती से निपटने की तैयारी कर ली है.

सामान्य प्रश्न

यमुना का जलस्तर कितने सेंटीमीटर बढ़ा है?
यमुना का जलस्तर 24 घंटे में 6 सेंटीमीटर बढ़ा है।
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