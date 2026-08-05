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Mathura News: राशन डीलर पर अनियमितता के आरोप, ग्रामीणों में रोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: खरोट गांव में ग्रामीणों ने राशन डीलर पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। उनका कहना है कि डीलर सरकारी नियमों की अनदेखी कर रहा है, जिसके कारण पात्र लाभार्थियों को राशन नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और खाद्य विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की है।

Mathura News: राशन डीलर पर अनियमितता के आरोप, ग्रामीणों में रोष

Mathura News: समीपवर्ती गांव खरोट में राशन डीलर पर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं और मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर द्वारा सरकारी नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है, जिससे पात्र लाभार्थियों को उनका पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण हरिओम, सरोज, राजवीर, काजल, सोनिया, जसमत, गीता, गोपाल, सत्तो, मानसिह, माया, देवीसिह, कविता, सुनिल, गीता, धीरज, हरदेवी, महेन्द्र, जगवती, सतीश, लक्ष्मी, गोपाल, भूपसिंह, खेमचंद, प्रेम, हनीता, खेमू, सीता, भगवान सिह, धनसिह, शकुतंला, हरसूख, गुड्डी, लक्ष्मी, मनोज, जलवती, विजयपाल, दिनेश, सन्नी, सोनिया आदि ने जिला प्रशासन और खाद्य एवं रसद विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित राशन डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

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