Mathura News: अच्छे बुरे का ज्ञान ही सच्ची शिक्षा : शैलजाकांत
Mathura News: अच्छे बुरे का ज्ञान ही सच्ची शिक्षा : शैलजाकांतअच्छे बुरे का ज्ञान ही सच्ची शिक्षा : शैलजाकांतअच्छे बुरे का ज्ञान ही सच्ची शिक्षा : शैलजाकांत
Mathura News: उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा ने कहा कि शिक्षा तभी सफल मानी जाती है, जब छात्राएं अपने भले-बुरे के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो जाएं। उन्होंने छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई करने और परिवार का नाम रोशन करने का आह्वान किया। स्थानीय श्री बृज आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में कई कक्ष के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में छात्राओं की संख्या और उनका अनुशासन देख खुशी जाहिर की और छात्राओं से मन लगा कर पढ़ने और घर परिवार का नाम रोशन करने की अपील की। कॉलेज प्रबंधक पदम सिंह शर्मा ने बताया कि सांसद हेमामालिनी और विधायक राजेश चौधरी की निधि से बनने वाले कक्षों का शिलान्यास किया गया है।
वहीं अलंकार कायाकल्प न्यास की पहल पर एक संस्था की ओर से छात्राओं के लिए 200 साइकिल उपलब्ध कराई गई हैं। एक संस्था ने 100 पंखे तथा दूसरी संस्था ने 50 कंप्यूटर सेट और ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए सामग्री उपलब्ध कराई है। सुमेधा अय्यर की ओर से तीन कमरों के लिए फर्नीचर भी दिया गया है।इस दौरान रामकिशन अग्रवाल, प्रियल भारद्वाज, केसी कनोडिया, जगदीश चन्द्र गोड़, मनोज गोयल, सुखबीर सिंह, विजेंद्र पाल सिंह, लखन लाल, के के शर्मा, अवधेश कटारा, केहरी सिंह, सत्येंद्र प्रकाश उपाध्याय, राधा कृष्ण पाठक, विष्णु सारस्वत, राजकुमार चौधरी आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
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