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Mathura News: आरटीओ टीम ने पकड़ी ईंटों से भरी ओवरलोड डीसीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: अभियान चलाते हुए 11 वाहनों को सीज कर 32 वाहनों का किया चालान आरटीओ टीम ने पकड़ी ईंटों से भरी ओवरलोड डीसीएमआरटीओ टीम ने पकड़ी ईंटों से भरी ओवरलोड डीसीएम

Mathura News: आरटीओ टीम ने पकड़ी ईंटों से भरी ओवरलोड डीसीएम

Mathura News: परिवहन विभाग द्वारा बुधवार को अभियान चलाते हुए 11 वाहनों को सीज कर 32 वाहनों का चालान किया गया है। वहीं थाना शेरगढ़ क्षेत्र में परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ईंटों से भरी ओवरलोड डीसीएम कैंटर को पकड़कर सीज किया है। ओवरलोडिंग वाहन पर गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 1 लाख 11 हजार 386 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, इसके साथ ही परिवहन विभाग ने कई वाहनों को सीज भी किया है। चेकिंग अभियान का नेतृत्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राजेश राजपूत, एआरटीओ सत्येंद्र सिंह तथा पीटीओ (यात्री कर अधिकारी) पूजा सिंह की संयुक्त टीम द्वारा किया गया।

जनपद में बिना वैध प्रपत्र, अनफिट स्लीपर/लंबी दूरी की बसों, विकृत नंबर प्लेट तथा ओवरलोडिंग में लिप्त पाए गए कुल 11 वाहनों को सीज कर स्थानीय थाने में निरुद्ध कराया गया। साथ ही बकाया कर, निजी वाहनों का अनधिकृत व्यावसायिक प्रयोग (रेलवे स्टेशन/संवेदनशील स्थल), ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट/सीटबेल्ट व अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन में 32 वाहनों का चालान किया गया है।

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