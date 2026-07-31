Mathura News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत
Mathura News: मौत की जानकारी होने पर परिजनों में मचा कोहरामट्रैन की चपेट में आने से युवक की मौतट्रैन की चपेट में आने से युवक की मौत
Mathura News: थाना मगोर्रा अंतर्गत गांव रसूलपुर निवासी युवक की गुरुवार रात करीब नौ बजे जाजनपट्टी रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। इसकी जानकारी होने पर पूरे गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। गांव रसूलपुर, मगोर्रा निवासी पवन कुमार (18) पलवल में नौकरी करता था। गुरुवार रात करीब नौ बजे पवन नौकरी करके जाजनपट्टी रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचा था, तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गयी। इसकी जानकारी होने पर लोगों की भीड़ जुट गयी तो पुलिस भी पहुंच गयी। मृतक के फूफा महेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों ने उससे शुक्रवार सुबह ड्यूटी पर जाने की कहते हुए उसे रात को रोका था, लेकिन वह नहीं माना। उसके जाने के बाद ट्रेन मिली कि नहीं इसकी जानकारी करने के लिये उसका मोबाइल मिलाया था लेकिन मोबाइल रिसीव न होने पर चिंता होने पर परिजन स्टेशन की ओर गये तो वहां रेलवे ट्रैक के समीप पवन मृत अवस्था में पड़ा था। इसकी जानकारी होने पर परिवार में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष मगोर्रा अजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है。
इकलौता बेटा था पवन
पवन अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। इकलौते बेटे की मौत की जानकारी होने पर परिवारीजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। पिता भूमानंद ने बिलखते हुए बताया कि उसने पवन को रात में जाने से मना किया था और सुबह वाली गाड़ी से जाने की कही थी, लेकिन वह नहीं माना। मां का भी रो-रोकर बुरा हाल था। वह रोते हुए बेहोश हो गयीं। घटना को लेकर गांव के युवाओं ने दो मिनट का मौन रखकर मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की।
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