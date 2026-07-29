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Mathura News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार साले की मौत, जीजा घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: मथुरा-भरतपुर रोड पर हुआ हादसाअज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार साले की मौत, जीजा घायलअज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार साले की मौत, जीजा घायल

Mathura News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार साले की मौत, जीजा घायल

Mathura News: सौंख। थाना मगोर्रा के अंतर्गत मथुरा-भरतपुर मार्ग पर गांव मकेरा में पेट्रोल पंप के समीप बुधवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार साले की मौत हो गयी, जबकि जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज सीसीटीवी खंगाल वाहन चालक की तलाश कर रही है। बुधवार सुबह करीब आठ बजे गांव प्रानसुख, मगोर्रा निवासी राकेश (30) अपने बहनोई सुशील निवासी गांव छोकरवाड़ा, राजस्थान के साथ गोवर्धन परिक्रमा लगाने के बाद वापस बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में गांव मकेरा क्षेत्र में पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक सवार जीजा-साले गंभीर रूप से घायल हो गये। इसकी जानकारी होने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना देते हुए दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से तत्काल उपचार को केएम मेडिकल में भर्ती कराया। वहां चिकित्सकों ने राकेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुशील का उपचार चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भिजवा दिया。

परिवार का हाल

इसकी जानकारी होने पर युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे पत्नी के अलावा छोटे-छोटे दो बच्चे (बेटा-बेटी) को रोता-बिलखता छोड़ गया। थानाध्यक्ष मगोर्रा अजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी की मदद से अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है।

गांव में शोक

बुझ गया घर का चिराग। मृतक के चाचा राजवीर ने बताया कि बड़े भाई बने सिंह की तीन बेटियां के बीच में राकेश इकलौता बेटा था। दो बेटियां अभी अविवाहित हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी राकेश के कंधों पर ही थी। हादसे के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल है। बिलखते माता-पिता बस यही कह रहे थे कि उनके बुढ़ापे का सहारा चला गया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

इस दुर्घटना में घायल व्यक्ति कौन है?
इस दुर्घटना में घायल व्यक्ति जीजा सुशील हैं।
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