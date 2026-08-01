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Mathura News: बस बैक करते समय मध्यप्रदेश की महिला श्रद्धालु को कुचला, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन कर लौट रही थी महिलाबस बैक करते समय मध्यप्रदेश की महिला श्रद्धालु को कुचला, मौतबस बैक करते समय मध्यप्रदेश की महिला श्

Mathura News: बस बैक करते समय मध्यप्रदेश की महिला श्रद्धालु को कुचला, मौत

Mathura News: थाना जैंत के अंतर्गत चारधाम मंदिर के समीप गुरुवार रात बस के इंतजार में खड़ी एक महिला श्रद्धालु को बस बैक करते समय बस चालक ने कुचल दिया। घटना में महिला श्रद्धालु की मौत हो गयी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज बस को कब्जे में ले लिया है। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। गांव आछरोही, भिंड, मध्य प्रदेश निवासी लीलाबाई अपने परिजनों व अन्य श्रद्धालुओं के साथ वृंदावन दर्शन करने आई थीं। गुरुवार रात करीब नौ बजे वह बांके बिहारी मंदिर से दर्शन करने के बाद अपने घर लौटने के लिए चारधाम मंदिर के पास वाहन के इंतजार में खड़ी थीं।

तभी बस चालक ने तेजी व लापवाही से बस बैक करते समय पीछे खड़ी महिला को कुचल दिया। जैसे ही बस चालक ने देखा महिला कुचल गयी है, तो बस चालक बस छोड़ कर भाग गया। मौके पर मौजूद चौमुहां निवासी नरेन्द्र ने बताया कि इस दौरान आसपास के लोगों की मदद से महिला को बस के नीचे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। महिला की मौत होने पर उसके परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका के जेठ रामसिंह ने जैंत थाने में तहरीर देकर बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

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