Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mathura News: नामजदों पर असलाह के बल पर चौथ वसूली का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

Mathura News: गांव गुहेता के युवक ने चार लोगों पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी और असलाह के बल पर चौथ वसूली करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Mathura News: नामजदों पर असलाह के बल पर चौथ वसूली का आरोप

Mathura News: थाना अंतर्गत गांव गुहेता-तीन बिसा निवासी युवक ने चार नामजदों पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी एवं असलाह के बल पर चौथ वसूली करने का आरोप लगाया। थाना कोसीकला पुलिस ने नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। विगत दिन दिनेश निवासी गांव गुहेता-तीन बिसा, कोसीकलां ने थाने में तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि 27 जुलाई करीब तीन बजे वह गांव से नहर वाले रास्ते से होते हुए छाता की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में चार नामजदों ने गाड़ी रोक कर जबरदस्ती गाड़ी में घुस कर चौथ के रूप में रुपये मांगने लगे।

चौथ देने से इंकार करने पर नामजदों ने मेरी कनपटी पर पिस्टल लगा कहने लगे अगर तूने पांच लाख रुपये इस महीने नही पहुंचाये तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देंगे। इतना कहकर गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। पीड़ित दिनेश ने थाना पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए तहरीर दी। थाना पुलिस तहरीर के आधार पर चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।