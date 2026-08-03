Mathura News: नामजदों पर असलाह के बल पर चौथ वसूली का आरोप
Mathura News: गांव गुहेता के युवक ने चार लोगों पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी और असलाह के बल पर चौथ वसूली करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Mathura News: थाना अंतर्गत गांव गुहेता-तीन बिसा निवासी युवक ने चार नामजदों पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी एवं असलाह के बल पर चौथ वसूली करने का आरोप लगाया। थाना कोसीकला पुलिस ने नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। विगत दिन दिनेश निवासी गांव गुहेता-तीन बिसा, कोसीकलां ने थाने में तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि 27 जुलाई करीब तीन बजे वह गांव से नहर वाले रास्ते से होते हुए छाता की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में चार नामजदों ने गाड़ी रोक कर जबरदस्ती गाड़ी में घुस कर चौथ के रूप में रुपये मांगने लगे।
चौथ देने से इंकार करने पर नामजदों ने मेरी कनपटी पर पिस्टल लगा कहने लगे अगर तूने पांच लाख रुपये इस महीने नही पहुंचाये तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देंगे। इतना कहकर गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। पीड़ित दिनेश ने थाना पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए तहरीर दी। थाना पुलिस तहरीर के आधार पर चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
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