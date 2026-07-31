Mathura News: एक ही रात में सीडीपीओ कार्यालय और चार दुकानों के ताले चटकाये
Mathura News: चोर दुकान से नकदी व सामान कर ले गये चोरीएक ही रात में सीडीपीओ कार्यालय और चार दुकानों के ताले चटकायेएक ही रात में सीडीपीओ कार्यालय और चार दुकानों के त
Mathura News: थाना जैंत के अंतर्गत चोरों ने एक ही रात में सरकारी कार्यालय और चार दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने आझई हाईवे स्थित सीडीपीओ कार्यालय के अलावा जीएलए यूनिवर्सिटी के समीप स्थित चार दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। सूचना पर पहुंची जैंत पुलिस ने मौका मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बुधवार रात दुकानदार अपनी दुकान और सरकारी विभाग कर्मी आझई हाईवे स्थित बाल विकास पुष्टाहार कार्यालय को बंद कर चले गये। देर रात चोरों ने सीडीपीओ कार्यालय के कार्यालय के बाहर के गेट को तोड़ा और अंदर घुस गये।
चोर वहां रखा इन्वर्टर, बैटरी चोरी कर ले गए। मुख्य कक्ष का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। सुबह जानकारी होने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सुमन देवी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। सीडीपीओ ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी है।वहीं दूसरी घटना कुछ ही दूरी पर जीएलए यूनिवर्सिटी के समीप की। चोर चार दुकानों की छत तोड़कर हजारों रुपये के सामान पर चोरी कर ले गये। बताते हैं कि चोर गणपति प्रॉपर्टीज की दो दुकानों से करीब पांच हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गये। इसके समीप बनी दुकान से बिजली का सामान, कबाड़ की दुकान में भी छत तोड़ घुसकर चोरी कर ले गये। एक ही रात में हुई चोरियों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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