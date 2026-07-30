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Mathura News: राधा फ्लोरेंस कॉलोनी के मंदिर में चोरी, कीमती आभूषण और दान राशि पार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: गेट बंद कॉलोनी में हुई चोरी की घटना से सुरक्षा पर खड़े हुए सवालराधा फ्लोरेंस कॉलोनी के मंदिर में चोरी, कीमती आभूषण और दान राशि पारराधा फ्लोरेंस कॉलोनी

Mathura News: राधा फ्लोरेंस कॉलोनी के मंदिर में चोरी, कीमती आभूषण और दान राशि पार

Mathura News: केशव धाम पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित गेट बंद कॉलोनी श्री राधा फ्लोरेंस के मंदिर में विगत रात चोरी हो गई। मंदिर के दान पात्र से चोर भेंट राशि समेत अन्य सामान चोरी कर ले गये। घटना के बाद मंदिर सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। चोरी की घटना ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिये। श्री राधा फ्लोरेंस कॉलोनी गेट बंद कॉलोनी है। चारों ओर दीवार है। एक मुख्य गेट है, जिस पर निजी सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। कॉलोनी में आने-जाने वालों पर नजर रखने के साथ रजिस्टर भी मैंटेन किया जाता है।

इसके बाद भी चोरी की घटना से सब हतप्रभ रह गये। बताया जाता है कि कॉलोनी में श्री गोपालजी का मंदिर है। मंगलवार-बुधवार की रात को मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बुधवार सुबह जब पुजारी व भक्त मंदिर पहुंचे तो खिड़की टूटी मिली। चोर खिड़की से अंदर घुसे और दानपात्र को तोड़कर उसमें रखे करीब 40 हजार रुपये के अलावा ठाकुरजी की पोशाकें व कीमती आभूषण भी चुरा लिये। घटना के बाद मंदिर सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विजय ब्रह्म मिश्र ने कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें बताया कि दान पात्र में करीब एक वर्ष से धनराशि संचित की गई थी। चोर अंदर लगे कैमरा को भी तोड़कर ले गये।

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