Mathura News: गुरु पूर्णिमा पर भक्तिमय हुआ मांट क्षेत्र

Mathura News: गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को मांट क्षेत्र पूरी तरह भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगा नजर आया। क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों, आश्रमों और मंदिरों में तड़के से ही गुरु पूजन, धार्मिक अनुष्ठान और दीक्षा कार्यक्रमों की धूम रही। श्रद्धालुओं ने अपने-अपने गुरुओं के दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। यमुना तट स्थित ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा समाधि स्थल पर सुबह से ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर देवदास महाराज ने पूज्य देवराहा बाबा का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर उन्हें अलौकिक छप्पन भोग अर्पित किए। पूजन के उपरांत गुरु दर्शन और गुरु दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दूर-दराज से आए सैकड़ों नए शिष्यों ने गुरु दीक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाया।

इस दौरान परिसर बाबा के जयकारों से गुंजायमान रहा। राधा कृष्ण की महारास स्थली बंसीवट स्थित श्री दामा मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा पर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर में बंसीवट के महंत जयराम दास महाराज का उनके शिष्यों ने विधि-विधान, वैदिक मंत्रोचारण और आरती के साथ पूजन किया। गुरु पूजन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बंसीवट स्थित गोल कुटिया आश्रम में गोल कुटिया बाबा के दिव्य सानिध्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। बाबा के शिष्यों ने उनका माल्यार्पण व पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके उपरांत यहाँ भी एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जो देर शाम तक अनवरत चलता रहा। गुरु पूर्णिमा के चलते मांट क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों और आश्रमों में दिनभर श्रद्धालुओं की भारी चहल-पहल बनी रही।