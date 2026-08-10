Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mathura News: प्रान्तीय कबड्डी में छात्राओं ने जीते स्वर्ण पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

Mathura News: हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की 29 छात्राओं ने प्रांतीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का गौरव

Mathura News: प्रान्तीय कबड्डी में छात्राओं ने जीते स्वर्ण पदक

Mathura News: हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की 29 छात्राओं ने प्रांतीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का गौरव बढ़ाया। 4 से 7 अगस्त तक सरस्वती विद्या मंदिर, भुर्जीटोला आंवला, बरेली में आयोजित प्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न आयु वर्गों में 29 पदक अर्जित किए। अंडर-14 स्वर्ण पदक वर्ग में राधिका, प्रतिज्ञा, खुशबू, केशवी, दिशा, दुर्गेश एवं हिमांशी ने सहभागिता करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंडर-17 रजत पदक वर्ग में राधिका तोमर, गरिमा, नंदिनी गौतम, अदिति, हिमांशी, गौरी, कृष्णा, कौशिकी, दीपिका, नंदिनी सिंह, नंदिनी शर्मा एवं सोनाली ने शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का मान बढ़ाया।

ये भी पढ़ें:डीएवी की टीम का शानदार प्रदर्शन, दो वर्गों में विजेता

इसी प्रकार अंडर-19 स्वर्ण पदक वर्ग में कृष्णा, ज्योति, वंदना, गौरी, कृतिका, मोहिनी, दीपिका, कुमकुम, प्रिंसी एवं आरती ने स्वर्ण पदक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर अंडर 19 टीम व अंडर 14 टीम की छात्राओं के साथ-साथ राधिका तोमर, अदिति, नंदिनी गौतम एवं हिमांशी का चयन आगामी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो 16 से 19 अगस्त तक सूरजभान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, शिकारपुर (बुलंदशहर) में आयोजित होगी। प्रधानाचार्या रजनी गुप्ता ने पदक विजेता छात्राओं एवं उनके प्रशिक्षकों सुनील सिंह, भावना सिंह व सुमन यादव को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि खेल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन व छात्राओं की कठोर मेहनत, अनुशासन एवं निरंतर अभ्यास का परिणाम है। विद्यालय प्रबन्ध समिति से राजकुमारी धानुका, रेखा माहेश्वरी, पद्मनाभ गोस्वामी, विश्वनाथ अग्रवाल, उमेश चंद्र शर्मा, कमल खंडेलवाल आदि ने बधाई दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।