Mathura News: चोरी के पर्स-नकदी समेत युवक गिरफ्तार
Mathura News: मथुरा में थाना महावन पुलिस ने चेकिंग के दौरान श्रद्धालु का पर्स चुराने वाले कपिल को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी किया गया पर्स, आधार कार्ड और 1200 रुपये मिले। उप निरीक्षक विनीत चतुर्वेदी की टीम ने उसे रमणरेती आश्रम के पास से पकड़ा।
Mathura News: मथुरा। थाना महावन पुलिस ने चेकिंग के दौरान श्रद्धालु का पर्स चोरी करने के मामले में प्रकाश में आये युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पर्स, आधार पर नकदी बरामद कर चालान किया। प्रभारी निरीक्षक महावन चेतराम शर्मा ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब पौने तीन बजे उप निरीक्षक विनीत चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ वांछितों की तलाश में गश्त पर थे। तभी सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने रमणरेती आश्रम के समीप चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने पर्स चोरी करने के मामले में प्रकाश में आये आरोपी युवक कपिल निवासी गांव झरौठा, बल्देव को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चोरी किया गया पर्स, आधार कार्ड और 1200 रुपये बरामद कर चालान किया।
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