Mathura News: लाल हिंडोले में विराजमान होकर ठाकुर द्वारकाधीश ने भक्तों को दिए दिव्य दर्शन
Mathura News: मथुरा में, सावन के सातवें दिन, पुष्टिमार्ग संप्रदाय के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों ने ठाकुर जी महाराज के दिव्य दर्शन किए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भक्ति भाव से दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। मंदिर के धार्मिक कार्यक्रमों की व्यवस्था गोस्वामी डॉ. वागीश कुमार द्वारा की जाती है।
Mathura News: मथुरा। सावन मास के सातवें दिन पुष्टिमार्ग संप्रदाय के प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी महाराज लाल हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दिव्य दर्शन दिए। लाल हिंडोले के मनोहारी स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भक्ति भाव से ठाकुर जी के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि मंदिर के समस्त धार्मिक कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी डॉ. वागीश कुमार द्वारा परंपरानुसार किया जाता है। उसी परंपरा के तहत सावन मास में ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार की घटाओं और हिंडोलों में विराजमान कराया जाता है।
उन्होंने बताया कि पुष्टिमार्गीय परंपरा में ठाकुर जी को स्नेह और लाड़-लड़ाने की भावना से प्रतिदिन अलग-अलग हिंडोलों में विराजमान कराया जाता है। यह क्रम पूरे सावन मास तक जारी रहेगा। मंदिर प्रशासन के अनुसार गुरुवार को सायंकाल 5:10 बजे से 5:40 बजे तक ठाकुर जी महाराज सोसनी हिंडोले में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे।
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