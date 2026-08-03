Mathura News: सावन के सभी सोमवार को मीट की दुकानें रखें बंद: एसडीएम
Mathura News: श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के मद्देनजर तहसील प्रशासन सतर्क हो गया है। एसडीएम अखिलेश त्रिपाठी ने पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन कर शांति और भाईचारे की अपील की। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया।
Mathura News: श्रावण मास की पवित्र कांवड़ यात्रा के शुरू होते ही तहसील प्रशासन सतर्क हो गया है। शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से उप जिलाधिकारी (छाता) अखिलेश त्रिपाठी ने तहसील क्षेत्र के सभी थानों का दौरा कर पीस कमेटी (शांति समिति) की बैठकों का आयोजन किया। एसडीएम अखिलेश त्रिपाठी ने लोगों से कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर शांति, आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रहेगी और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए श्रावण मास के सभी सोमवारों को क्षेत्र में मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रखने और बिक्री न करने का आग्रह किया।
जिस पर उपस्थित सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवड़ मार्गों और शिव मंदिरों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। बैठकों में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और दोनों समुदायों के संभ्रांत लोगों ने भाग लिया।
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