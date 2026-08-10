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Mathura News: गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिवार में कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव नैनूं पट्टी में एक नवविवाहिता डोली (25) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह परिजन खेत पर गए थे, तभी डोली अचेत मिली। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी।

Mathura News: गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, परिवार में कोहराम

Mathura News: थाना मगोर्रा क्षेत्र के गांव नैनूं पट्टी निवासी नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम को भेज दिया। पुलिस मामले की जांच रही है। रविवार सुबह गांव नैनूं पट्टी, मगोर्रा निवासी नव विवाहिता डोली (25) पत्नी जगदीश की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी। थानाध्यक्ष मगोर्रा अजय कुमार सिंह ने बताया कि जानकारी करने पर बताया गया कि सुबह डोली के परिजन खेत पर गये थे, तभी डोली अपने कमरे में अचेत हालत में पड़ी थी। इसे देख घर में दूसरी बहू ने परिजनों को डोली के बारे में सूचना दी।

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इस पर खेत से आये परिजन उसे उपचार को ले गये। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी होने पर परिवारीजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जानकारी करते हुए शव पोस्टमार्टम को भेज मायके वालों को सूचना दे दी है। बताया गया कि मृतका करीब एक साल पहले शादी हुई थी, वह गर्भवती थी। थानाध्यक्ष मगोर्रा अजय कुमार ने बताया कि महिला की मौत की सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक मायके पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गयी है।

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