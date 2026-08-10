Mathura News: छाता चीनी मिल गेट पर अनशन शुरू
Mathura News: गन्ना बाहुल्य क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध छाता की बंद पड़ी चीनी मिल को पुनारंभ कराने की मांग को लेकर दीपक शर्मा ने चीनी मिल के मुख्य गेट पर अनशन शुरू क
Mathura News: गन्ना बाहुल्य क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध छाता की बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू कराने की मांग को लेकर दीपक शर्मा ने चीनी मिल के मुख्य गेट पर अनशन शुरू कर दिया है। दीपक शर्मा चीनी मिल गेट पर दिन और रात के 7 दिवसीय अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठते हुए दीपक शर्मा ने क्षेत्र की जनता और शासन-प्रशासन से सीधा सवाल उठाया कि गन्ना बाहुल्य क्षेत्र की वर्षों से बंद पड़ी इस चीनी मिल की चाबी आखिर किसके पास है। उन्होंने कहा कि वादों और घोषणाओं के बावजूद मिल की तालाबंदी खत्म नहीं हो पा रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
दीपक शर्मा ने घोषणा की है कि वह 7 दिनों तक चीनी मिल गेट पर ही दिन-रात अनशन पर डटे रहेंगे।
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