Mathura News: डॉ. एसके गुप्ता ने दूरबीन द्वारा की सफल स्पाइन सर्जरी

Mathura News: मरीज राजवंती जो कई सालों से रीढ़ की हड्डी का दर्द, जो पैरों तक आता था, की गम्भीर समस्या से पीड़ित थी। वह चलने- फिरने और काम करने में असमर्थ हो गयी। आकाश सिम्स हॉस्पिटल के मिनीमली इंवेसिव न्यूरोसर्जन एवं स्पाइन सर्जन डॉ. एसके गुप्ता और उनकी अनुभवी टीम ने अथक परिश्रम द्वारा दूरबीन विधि से इनका सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 24 घण्टे में मरीज राजवंती अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगीं और अब इनके कमर तथा पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। आकाश सिम्स हॉस्पिटल के मिनिमली इंवेसिव न्यूरोसर्जन डॉ. एसके गुप्ता ने कहा कि जांचों से ज्ञात हुआ कि एल4, एल5 डिस्क प्रोलेप्स है, जो रीढ़ की नस को दबा रहा है।