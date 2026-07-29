Mathura News: डॉ. एसके गुप्ता ने दूरबीन द्वारा की सफल स्पाइन सर्जरी
Mathura News: डॉ. एसके गुप्ता ने दूरबीन द्वारा की सफल स्पाइन सर्जरीडॉ. एसके गुप्ता ने दूरबीन द्वारा की सफल स्पाइन सर्जरी
Mathura News: मरीज राजवंती जो कई सालों से रीढ़ की हड्डी का दर्द, जो पैरों तक आता था, की गम्भीर समस्या से पीड़ित थी। वह चलने- फिरने और काम करने में असमर्थ हो गयी। आकाश सिम्स हॉस्पिटल के मिनीमली इंवेसिव न्यूरोसर्जन एवं स्पाइन सर्जन डॉ. एसके गुप्ता और उनकी अनुभवी टीम ने अथक परिश्रम द्वारा दूरबीन विधि से इनका सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 24 घण्टे में मरीज राजवंती अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगीं और अब इनके कमर तथा पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। आकाश सिम्स हॉस्पिटल के मिनिमली इंवेसिव न्यूरोसर्जन डॉ. एसके गुप्ता ने कहा कि जांचों से ज्ञात हुआ कि एल4, एल5 डिस्क प्रोलेप्स है, जो रीढ़ की नस को दबा रहा है।
इनका हमने एंडो पोर्टल माइक्रो डिसेक्टमी किया है। इनकी हमने दूरबीन से सर्जरी की है। रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के 24 घण्टे में मरीज राजवंती अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगीं और अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आकाश सिम्स हॉस्पिटल के होने से ये एडवांस्ड मिनिमली इंवेसिव एडवांस्ड सर्जरी की सुविधा अब बृज में भी शुरू हो गयी है। इसका प्रमुख फायदा यही है कि मरीज की रिकवरी बहुत तेजी से होती है।डायरेक्टर डॉ. गौरव भारद्वाज ने कहा कि आकाश सिम्स हॉस्पिटल क्षेत्र का एकमात्र स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, जहां एक ही छत के नीचे अनुभवी चिकित्सकों के साथ एडवांस्ड कैथलेब, एमआरआई, सीटी स्कैन, मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, अत्याधुनिक माइक्रोस्कोप और 24 घण्टे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध है।
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