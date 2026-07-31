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Mathura News: तीन दिवसीय स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: 250 प्रशिक्षार्थियों ने सीखे नेतृत्व और सेवा के गुरतीन दिवसीय स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापनतीन दिवसीय स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन

Mathura News: तीन दिवसीय स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन

Mathura News: रामकली देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल केशव धाम वृंदावन में 22 से 24 जुलाई तक आयोजित तीन दिवसीय स्काउट-गाइड प्रथम एवं द्वितीय सोपान प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। शिविर में 100 स्काउट एवं 150 गाइड सहित कुल 250 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अनुशासन, सेवा, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्रभक्ति से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रथम दिवस पर प्रशिक्षार्थियों को स्काउट-गाइड आंदोलन का इतिहास, उद्देश्य, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, झंडा गीत तथा संगठन की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। दूसरे दिन ध्वज शिष्टाचार, नियम, अनुशासन, टीम भावना और विभिन्न स्काउट-गाइड गतिविधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण कराया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला मुख्य आयुक्त डॉ. कमल कौशिक ने कहा कि स्काउट-गाइड केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सेवा, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। इस दौरान जिला सचिव जोगेन्द्र, जिला अध्यक्ष निखिल जैन, डीटीसी मथुरा अशोक सोलंकी, ट्रेनर मनीषा जैन, दयाशंकर, सुशील पचौरी, दीपिका पचौरी, रचना सिंह, शिवओम दीक्षित, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अमरनाथ गोस्वामी, उपाध्यक्ष पिंकी डालमिया, सुरभि अग्रवाल, प्राचार्य गणेशदत्त शर्मा, प्रधानाचार्या निधि तिवारी, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

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