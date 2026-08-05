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Mathura News: छात्र संसद ने ली शपथ, 46 आचार्य व 73 विद्यार्थी सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: मथुरा के श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मन्दिर में मंगलवार को छात्र संसद का शपथ ग्रहण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह ने छात्रों को पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में 123 विद्यार्थियों और 46 आचार्यों को सम्मानित किया गया। छात्र संसद से नेतृत्व कौशल और जिम्मेदारी का विकास किया जाएगा।

Mathura News: छात्र संसद ने ली शपथ, 46 आचार्य व 73 विद्यार्थी सम्मानित

Mathura News: मथुरा, श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मन्दिर में मंगलवार को सत्र 2026-27 के छात्र संसद का शपथ ग्रहण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह रहे। उन्होंने विद्यालय के अध्यक्ष महन्त रमाकान्त गोस्वामी, प्रबन्धक प्रो. डॉ. तेजपाल सिंह तथा प्रधानाचार्य हरेन्द्र कुमार सारस्वत के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारम्भ किया। मुख्य अतिथि ने नवगठित छात्र संसद के प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, संसद अध्यक्ष एवं सांसदों को पद की शपथ दिलाई। वहीं पूर्व में चुनाव आयुक्त एवं वरिष्ठ आचार्य कृष्णकान्त मिश्रा तथा सह-चुनाव आयुक्त सुशील शर्मा और विनय मोहन शर्मा के कुशल नेतृत्व में छात्र संसद का गठन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के तहत सम्पन्न चुनाव के माध्यम से किया गया था।

चुनाव परिणामों के अनुसार कक्षा 12वीं के छात्र विजय प्रताप सिंह छात्र संसद के प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुए थे। प्रिंस कुमार को संसद अध्यक्ष और जतिन राजपूत को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं कक्षा 11वीं के छात्र गौरव कसाना उप-प्रधानमन्त्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इस दौरान विद्या भारती ब्रज प्रान्त के 80 विद्यालयों के कुल 97 सम्मानित आचार्यों में से श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मन्दिर के 46 आचार्यों तथा 123 सम्मानित विद्यार्थियों में से विद्यालय के 73 विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्मान प्रदान किया गया। अध्यक्ष महन्त रमाकान्त गोस्वामी ने कहा कि छात्र संसद विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता और उत्तरदायित्व का विकास करती है। प्रबन्धक प्रो. डॉ. तेजपाल सिंह एवं प्रधानाचार्य हरेन्द्र कुमार सारस्वत ने सम्मानित आचार्यों और विद्यार्थियों को बधाई दी।इस दौरान वरिष्ठ आचार्य शिवहरी गोस्वामी, डॉ. हरीश सारस्वत, उमाशंकर, धर्मेन्द्र कुमार बंसल, विजय यादव, नवीन वार्ष्णेय, ललित कुमार, कृष्णकान्त शर्मा, हरदेव शर्मा, ऋचा गर्ग, सोनम चौधरी, शिवानी शर्मा सहित आदि लोग मौजूद रहे।

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