Mathura News: दलालों व फर्जीवाड़ा करने वालों से सचेत रहें : बीएसए
Mathura News: -बीएसए कार्यालय पर बेवजह घूमने वालों पर होगी कार्रवाई -बीएसए कार्यालय पर बेवजह घूमने वालों पर होगी कार्रवाई -शिक्षक व कर्मचारी संबंधित पटलों से ही कर
Mathura News: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में फर्जी एजेंटों, दलालों और बिना वजह घूमने वालों पर नकेल कसने के लिए बीएसए रतन कीर्ति को सख्त आदेश जारी करने पड़े हैं। उन्होंने दलालों और फर्जीवाड़ा करने वालों को सीधे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बताते चलें कि बीएसए कार्यालय के नाम का दुरुपयोग कर काम कराने के बदले अनुचित लाभ या धनराशि मांगने वाले बिचौलिये सक्रिय हो रहे हैं। इस तरह की जानकारी कई बार संज्ञान में आयी है। इसे देखते हुए बीएसए ने शनिवार को सख्त आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति काम शीघ्र कराने या प्रलोभन देने के नाम पर रिश्वत मांगता है, तो उसकी सूचना तत्काल अधिकृत फोन नंबर 0565-2970031 पर दें।
वहीं शिक्षकों व कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे केवल विभागीय कार्य होने पर ही कार्यालय परिसर में आएं। बिना किसी वैध कार्य के बेवजह पाए जाने या व्यवधान डालने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी अनधिकृत व्यक्तियों या बिचौलियों के माध्यम से काम कराने का प्रयास करेगा या ऐसी गतिविधियों की जानकारी छिपाएगा, तो उसे भी दोषी मानकर सख्त विभागीय एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक एवं कर्मचारी अपने कार्यों के लिए सीधे संबंधित पटल (काउंटर) पर ही संपर्क करें या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीधे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ही मिलें।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनपद में सभी शासकीय कार्य पूर्णतः पारदर्शी, नियमसम्मत एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संपादित कराए जाएंगे। अनधिकृत हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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