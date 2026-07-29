Mathura News: प्लॉट हड़पने को बेटे और पुत्रवुध ने मां को पीटा
Mathura News: प्लॉट हड़पने को बेटे और पुत्रवुध ने मां को पीटाप्लॉट हड़पने को बेटे और पुत्रवुध ने मां को पीटाप्लॉट हड़पने को बेटे और पुत्रवुध ने मां को पीटा
Mathura News: थाना जमुनापार के अंतर्गत कृष्ण बिहार कॉलोनी में प्लॉट हड़पने की नीयत से बेटे और पुत्रवधु द्वारा अपनी ही विधवा मां को गाली गलौज कर डंडा, ईंटों से पीट कर घायल कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय व्यक्ति उनके बेटे को शराब पिलाकर उकसाता है, ताकि प्लॉट अपने नाम करा सके। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कृष्ण बिहार कॉलोनी निवासी ओमवती देवी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा प्रवीण कुमार उर्फ रसिया शराब पीकर आए दिन उसे और उसकी बेटियों के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करता है।
आरोप है कि राजाराम नामक व्यक्ति उनके बेटे को शराब पिलाकर भड़काता है, ताकि उनका प्लॉट हड़प कर अपने नाम करवा सके। 26 जुलाई शाम करीब पौने छह बजे प्रवीण अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आया और आते ही शराब के नशे में मां के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने ईंट व डंडे से हमला कर दिया, इससे पीड़िता व उसकी बेटियों को चोटें आईं। आरोप है कि बहू ने भी दहेज और छेड़छाड़ के मुकदमें में फंसाने की धमकी दी।
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