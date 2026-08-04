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Mathura News: हरे हिंडोले में विराजमान होकर राजाधिराज ने दिए दर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: हरे हिंडोले में विराजमान होकर राजाधिराज ने दिए भक्तों को दर्शनहरे हिंडोले में विराजमान होकर राजाधिराज ने दिए भक्तों को दर्शन

Mathura News: हरे हिंडोले में विराजमान होकर राजाधिराज ने दिए दर्शन

Mathura News: मथुरा, ​पुष्टिमार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में सावन मास के छठवें दिन ठाकुर राजाधिराज ने हरे हिंडोले में दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ किया। जैसे ही हिंडोले में विराज मान करके ठाकुरजी के पट खुले तो भक्त राजाधिराज की जय जयकार करने लगे। हरे हिंडोला दर्शन के लिए मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे थे। महिलाएं झूला के गीत गाकर अपने लाढ़ले ठाकुर का लाढ़ लढ़ा रही थीं। मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मंदिर में बुधवार को सायं 5:10 से 5:40 बजे तक ठाकुर जी को लाल हिंडोले में विराजमान करके भक्तों को दर्शन कराये जाएंगे।

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उन्होंने भक्तों ने इस उत्सव का लाभ उठाने के निर्देश दिए हैं।

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