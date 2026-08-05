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Mathura News: गोपीनाथ मंदिर में दिनदहाड़े चांदी का मुकुट-बांसुरी चोरी, सीसी टीवी में कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: कस्बा स्थित प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में बुधवार दिनदहाड़े मंदिर का ताला तोड़ कर चोर भगवान गोपीनाथ का चांदी का मुकुट, चांदी की बांसुरी तथा अन्य सामान चोरी

Mathura News: गोपीनाथ मंदिर में दिनदहाड़े चांदी का मुकुट-बांसुरी चोरी, सीसी टीवी में कैद

Mathura News: कस्बा स्थित प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में बुधवार दिनदहाड़े मंदिर का ताला तोड़ कर चोर भगवान गोपीनाथ का चांदी का मुकुट, चांदी की बांसुरी तथा अन्य सामान चोरी कर ले गये। इसकी जाकारी होने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़क गया। चोरी की घटना पास में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मौका मुआयना कर सीसी टीवी खंगाल चोरों की तलाश कर रही है। मंदिर के गोसाईं खेमचंद ने बताया कि बुधवार दोपहर मंदिर के पट बंद करके भोजन करने चले गये थे। बताते हैं कि कुछ समय बाद वापस मंदिर लौट कर आये तो दंग रह गये।

मंदिर के दरवाजे का ताला टूटा था। अंदर जाकर देखा तो भगवान का चांदी का मुकुट, बांसुरी और अन्य सामान गायब था। इस पर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मंदिर से चोरी की सूचना पर पुलिस में खलबली मच गयी तो आसपास के लोगों में आक्रोश भडक गया। मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जानकारी कर सीसी टीवी फुटेज खंगाले। इसमें बिना नंबर प्लेट की हीरो होंडा बाइक पर सवार दो युवक करीब सवा 12 बजे मंदिर के आसपास रेकी करते दिखाई दिये। इसके बाद करीब सवा दो बज कर 25 मिनट पर दोनों ने मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और भाग गये।पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। पुजारी ने थाने में चोरों के खिलाफ तहरीर दी है। ग्रामीणों ने घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। इससे पहले भी मदन मोहन मंदिर में चोरी की घटना हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया। लगातार मंदिरों में हो रही चोरियों से क्षेत्रवासियों में भय और आक्रोश का माहौल है। सीओ छाता भूषण वर्मा ने बताया कि मंदिर से चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना किया। पुलिस आसपास लगे सीसी टीवी फुटेज खंगाल चोरों की तलाश कर रही है। चोरी की घटना का शीघ्र खुलासा किया जायेगा।

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