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Mathura News: जटवारी में मकान से चोरी की नकदी, मोबाइल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: थाना शेरगढ़ पुलिस ने जटवारी गाँव में घर से चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोर ने रात के समय घर से 80 हजार रुपये और मोबाइल चुराया था। पुलिस ने छाता-शेरगढ़ रोड पर चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा और उसके पास से 65 हजार रुपये व मोबाइल बरामद किए।

Mathura News: जटवारी में मकान से चोरी की नकदी, मोबाइल बरामद

Mathura News: थाना शेरगढ़ पुलिस ने दो दिन पूर्व गांव जटवारी में घर से चोरी करने वाले शातिर को चेकिंग के दौरान छाता-शेरगढ़ रोड पर बंबा पटरी से गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से चोरी की रकम में से 65 हजार रुपये, मोबाइल बरामद कर चालान किया है। बताते चलें कि शुक्रवार रात ​गांव जटवारी, शेरगढ़ निवासी धीरज परिवार के साथ छत पर सो रहा था। देर रात चोर मकान में घुस कमरे में रखे संदूक से करीब 80 हजार रुपये नकदी, चार्जिंग पर लगा मोबाइल फोन चोरी कर ले गये। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने तहरीर दी। पुलिस तहरीर पर मुकदमा दर्जकर चोरों की तलाश में जुट गयी।

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थाना प्रभारी निरीक्षक शेरगढ अजय किशोर ने बताया कि शनिवार रात करीब सवा नौ बजे उप निरीक्षक विनीत कुमार, रविन्द्र सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे, तभी छाता-शेरगढ़ रोड पर बम्बे की पटरी पर अस्तौली की ओर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान मकान से चोरी करने के मामले में प्रकाश में आये आरोपी केसराम निवासी उझानी, शेरगढ़ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की रकम में से 65 हजार रुपये, मोबाइल बरामद कर चालान किया है।

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