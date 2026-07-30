Mathura News: राजस्थान के सीएम भजन लाल ने गुरु पूजन कर लिया आशीर्वाद
Mathura News: सीएम ने श्रीनाथजी और गिरिराज मंदिर में सपत्नीक पूजा अर्चना कीराजस्थान के सीएम भजन लाल ने गुरु पूजन कर लिया आशीर्वादराजस्थान के सीएम भजन लाल ने गुरु पू
Mathura News: बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर पूछरी में गुरु पूजन किया, साधु संतों को श्रीफल भेंट किए और गुरु के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा गुरु पूर्णिमा आत्मज्ञान श्रद्धा और सेवा का पर्व है। इस भूमि से देश खुशहाली, संतों की दीघार्यु और समाज में सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। पूंछरी का लौठा स्थित श्री नाथजी मंदिर और गिरिराज जी मंदिर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपत्नीक पूजा अर्चना की। उन्होंने श्रीनाथजी का पंचामृत से अभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में भगवान की आरती और श्रृंगार किया। गिरिराज तलहटी में प्राचीन व आधुनिक आश्रमों, मठों, मन्दिरों में गुरु पूजन कर श्रद्धा-भक्ति की अलख जगायी।
उन्होंने श्री अष्ट सखा गोविंद स्वामी की बैठक, अष्ट द्वार और ऐतिहासिक ऐरावत कुंड का निरीक्षण कर इन स्थलों के संरक्षण और विकास पर विशेष जोर दिया। मौके पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम एवं विधायक डॉ. शैलेश सिंह भी मौजूद रहे।
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