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Mathura News: लौटने लगी मुड़िया पूर्णिमा मेले की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News: भीड़ को संभालने में रेल प्रशासन को करनी पड़ रही मशक्कतलौटने लगी मुड़िया पूर्णिमा मेले की भीड़ लौटने लगी मुड़िया पूर्णिमा मेले की भीड़

Mathura News: लौटने लगी मुड़िया पूर्णिमा मेले की भीड़

Mathura News: मुड़िया मेले की भीड़ लौट रही है। ऐसे में मथुरा रेलवे जंक्शन और गोवर्धन स्टेशन पर गुरुवार को भीड़ को संभालने के लिए रेलवे प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 23 से 30 जुलाई तक चले मुड़िया मेला के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रेलवे का सफर किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल द्वारा गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर व्यापक यात्री सुविधाएं एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं कीं।

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यात्री सुविधाएं

रेल प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनारक्षित टिकटों की उपलब्धता के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर संचालित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को समय पर टिकट प्राप्त हो सके और भीड़ का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से स्टेशन परिसर में चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया है, जहां चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा यात्रियों को प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एम्बुलेंस की भी समुचित व्यवस्था की गई।

भीड़ प्रबंधन

गुरुवार को मुड़िया मेले के यात्रियों के लौटने के कारण मथुरा जंक्शन पर कर्मचारियों, जीआरपी, आरपीएफ और स्वयंसेवकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मथुरा जंक्शन के स्टेशन डायरक्टर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि इतनी भीड़ के बाद भी मेला सकुशल निपट गया। भीड़ को संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

सामान्य प्रश्न

मुड़िया मेले के दौरान रेलवे ने किन सुविधाओं का प्रबंधन किया?
रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर, चिकित्सा शिविर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की।
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