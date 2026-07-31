Mathura News: पीडब्ल्यूडी जनपद में सड़कों का करायेगा पेचवर्क
Mathura News: नंदगांव व गोवर्धन ब्लाक में सड़कों की मरम्मत पर खर्च होंगे 30-30 लाख पीडब्ल्यूडी जनपद में सड़कों का करायेगा पेचवर्कपीडब्ल्यूडी जनपद में सड़कों का कराय
Mathura News: लोक निर्माण विभाग के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़कों की मरम्मत का कार्य कराएगा। इसके तहत पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड द्वारा नंदगांव व गोवर्धन ब्लाक की सड़कों की मरम्मत वर्षा के बाद की जाएगी। जिसकी तैयारी की प्रक्रिया प्रांतीय खंड द्वारा प्रारंभ कर दी है। इसके अलावा वीआईपी आगमन वाले मार्गों की भी मरम्मत कराई जाएगी। प्रत्येक ब्लाक और वीआईपी आगमन वाले मार्गों पर 30- 30 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड द्वारा जनपद के नंदगांव व गोवर्धन ब्लाक में जगह-जगह से जर्जर हो गई। इन्हें देखते हुए विभागीय अभियंताओं ने करीब दो दर्जन सड़कों की मरम्मत की कार्य योजना तैयार की है। जिसके तहत नंदगांव ब्लाक में 30 लाख रुपये की लागत से सड़कों की मरम्मत की जाएगी। वहीं गोवर्धन ब्लाक में भी 30 लाख रुपये से मरम्मत के कार्य होंगे। प्रांतीय खंड के प्रभारी अधिशासी अभियंता गुलवीर सिंह ने बताया कि विभाग ने टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करा दी गई। टेंडर प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वृंदावन व अन्य स्थानों पर वीआईपी आगमन वाली सड़कों की मरम्मत के लिए 30 लाख रुपये की कार्य योजना बनाई है। उक्त कार्य सात माह में पूरे किए जाएंगे。
पांडूपुर की सड़क का होगा नवीनीकरण
पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ने बताया कि जनपद के गांव पांडूपुर सम्पर्क मार्ग की नवीनीकरण 2.50 लाख रुपये से दो माह में पूरा किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र के निवासियों को सड़क पर आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। इस कार्य की भी टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
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