Mathura News: तबादले के एक माह बाद भी एसडीओ वृंदावन को नहीं किया रिलीव
Mathura News: तबादले के एक माह बाद भी एसडीओ वृंदावन को नहीं किया रिलीवतबादले के एक माह बाद भी एसडीओ वृंदावन को नहीं किया रिलीव
Mathura News: बिजली निगम के वृंदावन के एसडीओ संदीप वार्ष्णेय का तबादला हुए करीब एक माह हो गया है लेकिन बिजली अधिकारियों ने उन्हें अभी तक रिलीव नहीं किया है। इसे लेकर लोगों में रोष है। पार्षद शशांक शर्मा ने बताया कि पार्षद शशांक शर्मा ने कहा एसडीओ संदीप वार्ष्णेय जनपद में सात साल से जमे हुए हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष कुमार गोयल ने एसडीओ वृंदावन संदीप वार्ष्णय का स्थानान्तरण 29 जुलाई को पूर्वांचल कर दिया। एक माह से ज्यादा समय होने के बाद भी स्थानीय बिजली अधिकारियों ने उन्हें रिलीव नहीं किया है और वे यहीं जमे हुए हैं। पार्षद शशांक शर्मा ने कहा है कि वृंदावन की विद्युत व्यवस्था खराब हो चुकी है।
लोग परेशान हैं। यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष कुमार गोयल ने एसडीओ वृंदावन का तबादला दक्षिणांचल से पूर्वांचल कर दिया, लेकिन अभी तक उन्हें रिलीव न किया जाना बिजली निगम की कार्यप्रणाली को उजागर करता है। उन्होंने स्थानान्तरित एसडीओ को जल्द रिलीव करने की मांग की है।
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