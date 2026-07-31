Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mathura News: उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के नौ प्रधानाध्यापक बने प्रधानाचार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

Mathura News: उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के नौ प्रधानाध्यापक बने प्रधानाचार्यउच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के नौ प्रधानाध्यापक बने प्रधानाचार्य

Mathura News: उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के नौ प्रधानाध्यापक बने प्रधानाचार्य

Mathura News: जनपद के आठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शासन ने पदोन्नति देकर राजकीय इंटर कालेजों का प्रधानाचार्य बनाया दिया है। इससे राजकीय इंटर कालेजों में चल रही प्रधानाचार्यों की कमी पूरी हो सकेगी। एक प्रधानाध्यापक को हाथरस व आठ को जनपद में तैनाती दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तैनात प्रधानाध्यापकों को शैक्षिक समूह ख की पदोन्नति देते हुए राजकीय इंटर कालेजों का प्रधानाचार्य नियुक्त किया है। जिसके तहत डॉ. रन सिंह को पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज टुकसान हाथरस, अंजू कुशवाह को राजकीय बालिका इंटर कालेज अड़ींग मथुरा, डॉ. अखिलेश यादव को पं. दीन दयाल उपाध्याय इंटर कालेज सोनई मथुरा, संध्या श्रीवास्तव को राजकीय बालिका इंटर कालेज फरह, प्रमोद कुमार को पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कालेज कामर नंदगाव, अलका तिवारी को राजकीय बालिका इंटर कालेज परखम, छीतर सिंह को राजकीय इंटर कालेज जैंत, रागनी शर्मा को राजकीय बालिका इंटर कालेज बलदेव, बरखा सिंह राजकीय इंटर कालेज सिरिया की नगरिया का प्रधानाचार्य पदोन्नत किया गया है।

ये भी पढ़ें:समूह ख में प्रोन्नत जिले के आधा दर्जन प्रधानाचार्यों को मिली तैनाती
ये भी पढ़ें:Lucknow News: बालिका इंटर कॉलेज में पुरुष को प्रधानाचार्य बनाने पर आपत्ति
ये भी पढ़ें:बालिका विद्यालय में पुरुष प्रधानाचार्य की तैनाती पर आपत्ति
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura News Promotion

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।