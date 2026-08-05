Mathura News: घंटों बिजली बंद रहने पर आक्रोशित लोगों ने घेरा कृष्णानगर बिजलीघर
Mathura News: मथुरा में विद्युत संविदा कर्मियों के कार्य बहिष्कार के कारण कई क्षेत्रों की बिजली घंटों बंद रही, जिससे लोगों को परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने कृष्णानगर बिजलीघर का घेराव किया और सप्लाई ठीक करने की मांग की। क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र व उपभोक्ताओं को संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया।
Mathura News: मथुरा, विद्युत संविदा कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते फॉल्टों को सही कर सप्लाई नॉर्मल करने में काफी समय लगा। जन्मभूमि लिंक रोड सहित कई क्षेत्रों की बिजली घंटों बंद रही। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने कृष्णानगर बिजलीघर घेर लिया। इससे अफरा-तफरी का माहौल रहा। कृष्णानगर से पोषित जन्मभूमि लिंक रोड क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया। इसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों द्वारा दर्ज कराई गई। शाम तक लाइट सही न होने पर आक्रोशित लोगों ने कृष्णानगर बिजलीघर को घेर लिया और विद्युत सप्लाई सुचारू करवाने की मांग की। देर रात तक यह लोग बिजलीघर पर मौजूद रहे।
इधर जेई द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया कि ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जा रही है। बीएसए कॉलेज क्षेत्र, बालाजीपुरम, राधानगर, गुरुनानक नगर, दीर्घ विष्णु मंदिर आदि क्षेत्रों की बिजली घंटों बंद रही। दिनचर्या बिगड़ने पर प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा बिजलीघर, इंजीनियर एवं कर्मचारियों को फोन मिलाए जाते रहे लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इंजीनियर यही कहते रहे कि जल्दी सप्लाई नॉर्मल करा दी जाएगी। देर शाम तक कई क्षेत्रों की बिजली प्रभावित बताई गई।
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